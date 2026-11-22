To, že je na tom Česko s rovností žen a mužů mezi zeměmi Evropské unie žalostně, potvrzují nekompromisně každým rokem data. Například Index genderové rovnosti za rok 2026 ukazuje, že je Česká republika až na 25. místě. Za ní jsou už jen Maďarsko a Kypr.
Vláda Andreje Babiše (ANO) schválila před dvěma týdny novou Radu vlády pro rovnost žen a mužů, která má s tématem premiérovi ve Strakově akademii radit. V pátek se poprvé osmnáctičlenná sestava sešla. Jsou v ní ale i lidé, kteří vyvolávají rozpaky některých expertů. Co se na schůzce řešilo?
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