Politici napříč stranami už dva roky mluví o potřebě zpřísnit pravidla pro agentury práce. Benevolentní systém se totiž často zneužívá a stát kvůli zaměstnávání bez řádných daňových a pojistných odvodů přichází podle některých odhadů až o 40 miliard korun ročně. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď podle informací HN připravilo konkrétní změny.
Jejich podstatou je zvýšení povinné kauce pro licencované agentury ze stávajícího jednoho milionu až na pětinásobek. To má odradit nepoctivé zprostředkovatele od samotného vstupu na trh. Jenže podle zástupců menších agentur taková změna ve skutečnosti hlavně nahraje těm největším společnostem. Aktuálně má licenci ke zprostředkování práce bezmála 1100 agentur.
Resort začal připravovat zpřísnění pravidel pro agenturní zaměstnávání už v létě, podrobnosti ale tajil. HN nyní zjistily, jaké jsou hlavní body chystaného návrhu.
Co se dočtete dál
- Proč ministerstvo chystá vyšší kauce pro agentury práce.
- Jak kauce mohou dopadnout na menší zprostředkovatele a kdy pomohou bankovní záruky.
- Která další opatření mají eliminovat nepoctivé agenturní zaměstnávání.
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