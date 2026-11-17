Na kilogram chleba musel Čech v roce 1989 pracovat jedenáct minut. A úplně stejně dlouho na něj vydělává i dnes. U ostatních potravin je ale rozdíl výrazný. Zatímco před sametovou revolucí bylo na kilogram másla potřeba pracovat dvě hodiny a čtyřicet minut, dnes stačí 34 minut. A podobné to je u řady dalších potravin či zboží. Kde jsou největší rozdíly?
Co se dočtete dál
- Kde jsou rozdíly největší.
- V čem naopak kupní síla zůstala stejná.
- Jak analýza vznikala.
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