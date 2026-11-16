Více než čtyři pětiny dětí už v devíti letech vlastní mobilní telefon. Přestože rodiče si myslí, že by ho měly dostávat později, nakonec převáží strach o jejich bezpečí. A podobně to dopadá i s jejich předsevzetími ohledně používání mobilů během jídla. Ukázal to nový průzkum virtuálního operátora Tesco Mobile. Experti přitom apelují na pozdější věk pořizování mobilních telefonů, a to zejména kvůli negativnímu vlivu sociálních sítí. I kvůli tomu se v Česku chystá plošný zákaz používání mobilů na základních školách.
Co se dočtete dál
- Co zjistil průzkum o používání mobilů v českých a slovenských rodinách.
- Kdy by podle expertů děti měly mobil dostávat.
- Co chystá česká vláda.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace