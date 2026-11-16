Více než čtyři pětiny dětí už v devíti letech vlastní mobilní telefon. Přestože rodiče si myslí, že by ho měly dostávat později, nakonec převáží strach o jejich bezpečí. A podobně to dopadá i s jejich předsevzetími ohledně používání mobilů během jídla. Ukázal to nový průzkum virtuálního operátora Tesco Mobile. Experti přitom apelují na pozdější věk pořizování mobilních telefonů, a to zejména kvůli negativnímu vlivu sociálních sítí. I kvůli tomu se v Česku chystá plošný zákaz používání mobilů na základních školách.  

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Co se dočtete dál

  • Co zjistil průzkum o používání mobilů v českých a slovenských rodinách.
  • Kdy by podle expertů děti měly mobil dostávat.
  • Co chystá česká vláda.
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