Pražská Letenská pláň zažije v neděli od 14:00 potenciálně největší opoziční shromáždění od nástupu současné vlády Andreje Babiše. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal demonstraci s názvem „Letná proti 4:36“ a ústředním heslem „Ruce pryč od médií!“.
Na místo podle předběžných odhadů a vyprodaných vlakových i autobusových spojů míří podle odhadů několik set tisíc lidí z celé republiky. První demonstranti začali přicházet už před jedenáctou hodinou. Hlavním cílem akce je zastavit vládní návrh zákona (sněmovní tisk 231), který ruší koncesionářské poplatky a převádí financování České televize a Českého rozhlasu přímo pod státní rozpočet.
Co se dočtete dál
- Proč demonstranti požadují stažení zákona a co jim na vládním návrhu nejvíc vadí.
- Kolik peněz mají Česká televize a Český rozhlas podle nového systému dostávat.
- Které stanice metra a tramvajové linky budou v neděli nejvytíženější.
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