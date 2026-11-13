V létě 2023 si vzala Petra z Orlickoústecka u brněnské společnosti Imedik úvěr 900 tisíc korun. Snažila se tak splatit své předchozí dluhy, které dosahovaly přes šest set tisíc. Jenže úvěrová smlouva v sobě měla několik léček. Spočívaly ve vysokých pokutách a hrozbě okamžitého zesplatnění v případě zpožděné splátky, byť jen o tři dny. Celou past pak dotvářelo ručení rodinným domem, který většinově vlastní její matka Anna. A past skutečně brzy sklapla. Kvůli zpoždění s jedinou splátkou měla Petra okamžitě zaplatit celý úvěr včetně všech penále a budoucích úroků, což činilo 2,7 milionu korun.
V srpnu 2024 pak byla proti oběma ženám zahájena exekuce, ve které měl být prodán rodinný dům. Dluh se mezitím vyšplhal na 4,5 milionu korun. O tom se ale dozvěděl Petřin bratr – ajťák Jaroslav, který z čísel a dokumentů rychle pochopil, že sestra i matka čelí takzvaným moderním lichvářům. Tedy úvěrovým firmám, jejichž hlavním cílem je získat dlužníkovu nemovitost. S pomocí právničky dal případ k soudu, který nyní, zatím nepravomocně, exekuci i úvěrovou smlouvu jako neplatné zrušil.
Co se dočtete dál
- Proč žena upadla do dluhové pasti.
- Jaké jsou fígle moderních lichvářů.
- A jak soud vysvětlil svoje rozhodnutí.
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