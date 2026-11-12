Špičky ODS se dostaly pod tlak vlastních straníků. Trajektorie volebních preferencí ODS totiž podle posledních průzkumů nabrala směr pod 10 procent, byť se zatím drží nad touto magickou hranicí. 

A špatné zprávy pokračují: Byť se po senátních volbách ODS radovala, že v duelech se jim podařilo největší konkurenty v opozici porážet, Starostové jim nyní ve všech aktuálních průzkumech uskočili a na rozdíl od nich rostou. Přiblížil se skutečně pád předsedy Martina Kupky? A kdo může skončit místo něj?

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