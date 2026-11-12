Nový – Motoristy dosazený – ředitel Krkonošského národního parku Petr Moravec se snaží uklidnit vyostřenou atmosféru, která na správě nastala zejména kvůli personálním změnám. Ve středu na debatě se zaměstnanci a odboráři, kteří už dokonce vyhlásili stávkovou pohotovost, představil dva nové náměstky. Nahradí dvojici, kterou minulý týden odvolal bez udání důvodu. Oba jsou dlouholetí zaměstnanci parku.
Náměstkům, kteří jsou nyní bez práce a ve správě působili dlouhé roky, pak Moravec slíbil nabídnout jiné místo. Ti se ale obávají, že to bude jen formální nabídka nepřijatelné pozice.
Co se dočtete dál
- Co na ředitelovy kroky říkají odvolaní náměstci.
- Jak je k částečnému návratu připravený manažer Taláb.
- A co vše stojí za napjatou atmosférou v KRNAP.
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