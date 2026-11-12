Zelený prášek kratom je od začátku tohoto roku možné koupit legálně jen ve státem hlídaných prodejnách. Nová analýza asociace licencovaných prodejců kratomu nazvaná Ústav pro evropskou legislativu (UPEL), kterou mají HN k dispozici, ukazuje, jak se trh vlivem udělování oficiálních licencí proměnil.
A také proč z tvrdých opatření, která se pro prodej této látky chystají, bude zřejmě těžit bující černý trh.
Co se dočtete dál
- Jak je na tom nyní trh s kratomem, legální i nelegální.
- Kde se nyní shání kratom nejčastěji.
- Co se může stát s dalším zpřísněním prodeje.
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