Česká vláda odmítá posílat peníze na vojenskou pomoc Ukrajině. To je dobře známý fakt. Překvapivější je, že kabinet věnoval doslova směšnou částku i na řešení problému, který má přitom potenciál zásadně změnit životy všech obyvatel Česka. A čeští spojenci si toho samozřejmě všimli. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

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Co se dočtete dál

  • Jak směšně se Česko rozhodlo přispět na řešení potenciální jaderné katastrofy na Ukrajině.
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