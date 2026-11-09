Vznikne Rada vlády pro umělou inteligenci (AI). Rozhodl o tom koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů. Vznik rady inicioval ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Vladimír Mařík. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
„Je to velké téma v rámci EU. Jde o to, aby i Evropa byla konkurenceschopná a jde i o bezpečnost AI,“ řekl premiér. USA, Čína i Evropa podle něj do AI investují stovky miliard.
Rada podle ministerstva průmyslu bude koordinovat postup státu a spolupráci s výzkumníky a firmami. „AI potřebujeme dostat do každodenního fungování firem i státu. Pro český průmysl je to příležitost zvýšit produktivitu a prosadit se s vlastními technologiemi. K tomu musíme propojit výzkum s podnikáním a zajistit, aby jednotlivé resorty postupovaly společně. Právě to bude úkolem nové rady,“ uvedl v tiskové zprávě místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Přednášel pro NASA, byl ve vedení McKinsey, dnes radí v Karlíně s daty. AI není bublina, změní všechno, říká
Radu povede předseda vlády. Prvním místopředsedou bude ministr průmyslu a obchodu a výkonným místopředsedou vládní zmocněnec pro umělou inteligenci. Zapojí se také odborníci z výzkumu, vzdělávání a start-upového prostředí.
Rada bude koordinovat plnění Národní strategie umělé inteligence a připravovat návrhy zásadních rozhodnutí pro vládu. Zaměří se na využití AI ve veřejné správě i v podnicích, zejména malých a středních firmách a start-upech. Propojí svou činnost se stávajícími radami pro informační společnost a pro výzkum, vývoj a inovace. Její fungování zajistí MPO v rámci schválených rozpočtových limitů. Za členství v radě nebude náležet odměna.
Vláda vedle toho schválila zákon, který vymezí odpovědnost dozorových orgánů a podmínky pro kontrolované testování nových AI řešení prostřednictvím takzvaného regulačního sandboxu. Hlavním dozorovým orgánem a jednotným kontaktním místem bude Český telekomunikační úřad. Ve vymezených oblastech budou dohled vykonávat také Česká národní banka a Úřad pro ochranu osobních údajů.
Vláda již má zmocněnce pro AI, kterým je bývalý ředitel akademického spolku prg.ai Lukáš Kačena. Ten si složení rady pochvaluje. „Sestava je to skutečně silná,“ uvedl na sociálních sítích. V radě budou například: Michal Pěchouček, rektor ČVUT, Jan Hajič, vedoucí projektu OpenEuroLLM, Klára Jelínková, Vladimír Mařík, zakladatel ResistantAI či Ondřej Vlček, zakladatel AISLE.
„Podobné rady vedené premiérem skvěle fungují v mnoha vyspělých zemích světa. Není náhodou, že inspirací pro vznik té naší byla jarní schůzka se singapurským velvyslancem v Praze, který si práci jejich AI rady pochvaloval,“ uvedl ještě Kačena.
Letos vláda schválila podporu projektu AI Gigafactory, o který se ucházejí České Radiokomunikace.
Rada má podle ředitele České asociace AI Lukáše Benzla smysl především tehdy, pokud propojí stát s odbornou a podnikatelskou sférou a pomůže převést strategii do konkrétních kroků: „Zároveň by AI neměla být vnímána jen jako otázka regulace, ale především jako příležitost pro českou ekonomiku. Rada může pomoci odstraňovat překážky v zavádění AI, podpořit vzdělávání a vytvořit podmínky pro inovace. Důležité ale bude, aby nezůstalo jen u strategií a diskusí, ale aby vznikala konkrétní opatření, která pomohou českým firmám využít potenciál AI.“
Vláda má v současnosti zhruba dvě desítky rad, činnost zhruba poloviny zajišťuje úřad vlády a zbytek jednotlivé resorty. Fungují například Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Národní ekonomická rada vlády (NERV) – poradní orgán pro klíčové ekonomické reformy a opatření nebo Rada vlády pro informační společnost.
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