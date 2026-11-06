Karlovou univerzitou hýbe spor o přerozdělení peněz od státu mezi jednotlivé fakulty. Ty humanitní a sociálněvědní odmítly na Akademickém senátu princip, podle kterého dostávaly výrazně více peněz například lékařské fakulty. A to díky tomu, že mají nejvíce zahraničních studentů a studium na nich se při přerozdělování peněz počítá jako nákladnější než u většiny jiných oborů.
Podle bývalého rektora Tomáše Zimy z 1. lékařské fakulty však svět z principu nespravedlivý je a humanitní a sociálněvědní fakulty se musí více snažit, aby mezinárodní studenty také získaly.
Co se dočtete dál
- Jaký spor se nyní vede na Karlově univerzitě.
- Jak reaguje Tomáš Zima na argumenty humanitních a dalších fakult.
- Jakým způsobem se peníze přerozdělují na jiných univerzitách.
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