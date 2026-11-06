Pražskému advokátovi Janu Dáňovi se před několika lety povedlo něco, na co mohl být hrdý: Porazil tuzemské pojišťovny, které klamaly klienty při sjednávání investičního životního pojištění. Neinformovaly je totiž o všech poplatcích, které jim účtovaly. Dáňa nejdříve uspěl u Finančního arbitra, který konstatoval, že uvedené smlouvy jsou proto neplatné. A to, že desetitisíce lidí tyto peníze mohou vymáhat zpět, před pěti lety potvrdil i Ústavní soud.

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  • Proč Jan Dáňa skončil před soudem podruhé?
  • Co jej podle jeho slov k trestné činnosti dovedlo?
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