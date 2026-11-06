Mladí lidé Českou televizi a Český rozhlas nesledují. Kvůli nezaplaceným poplatkům končí desetitisíce domácností v exekucích. A většina Čechů si jejich zrušení přeje. Právě takovými argumenty hájí politici vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě plán, podle kterého by se veřejnoprávní média nově financovala ze státního rozpočtu.

Návrh už prošel prvním čtením ve sněmovně, kde ho koalice prosadila po bouřlivém nočním jednání. Následovaly protesty po celé republice a kritika zazněla i z hnutí ANO. Nakolik ale tvrzení, jimiž vláda zásadní změnu obhajuje, odpovídají skutečnosti?

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