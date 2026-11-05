Bombové hrozby se dnes dotkly více komerčních letů v různých částech Evropy. Jenom v Bulharsku se týkaly tří letounů, které bezpečně přistály na místních letištích. Další stroje přistály ve Vídni či v Bruselu.
Bombové hrozbě čelila i čtyři letadla mířící do Prahy. Policie na síti X uvedla, že společně s pražským letištěm proto aktivovala všechna nezbytná bezpečnostní opatření s co nejmenším dopadem na cestující a provoz. Po přistání provádí u všech letadel pyrotechnické prohlídky. Závažnost hrozeb je podle policie nízká, hrozbu nicméně nepodceňuje. Provoz mezinárodního Letiště Václava Havla kvůli tomu není ani nebyl nijak omezen, řekla ČTK mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
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„Po obdržení výhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy se s kolegy z Letiště Praha připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhrůžek hodnotíme jako nízkou,“ uvedla před 11:00 policie.
Kvůli situaci se sešel bezpečnostní výbor letiště. Mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma ČTK řekl, že organizace postupuje na základě požadavků posádek a v souladu s předpisy pro tyto situace. Šéf ŘLP Zdeněk Jelínek na síti X poděkoval členům výboru za jejich okamžitou reakci na nahlášené hrozby. „Děkuji řídícím letového provozu za zvládnutí všech nastavených nouzových postupů,“ dodal.
Hrozbám čelilo hned několik dalších letů. Například Airbus A320 letící z Dublinu do Říma byl kvůli bombovému poplachu odkloněn na leteckou základnu Évreux na severu Francie, kde bezpečně přistál. Oznámil to úřad francouzského premiéra s tím, že situace je v souladu se zavedenými postupy monitorována „v reálném čase“. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti týkající se zdroje varování.
Letoun irských aerolinek Aer Lingus s 151 pasažéry a šesti členy posádky podle informací deníku Le Figaro doprovodila na základnu Évreux stíhačka Rafale. Na místo byli vysláni pyrotechnici. Cestující i posádka byli dopraveni do bezpečí.
V Evropě v posledních dnech poznamenaly hrozby bombovými útoky řadu komerčních letů. Zatím není jasné, zda spolu incidenty souvisejí, ani kdo za hrozbami stojí.
Jen v úterý se v Evropě stal terčem bombových hrozeb zhruba tucet komerčních letů. Podle úřadů v dotčených zemích však prohlídky v žádném z případů neodhalily žádné podezřelé předměty. Incidenty se dotkly nejméně čtyř letů společnosti Ryanair – včetně spoje z Dublinu do Říma – a také letadel dopravců SAS, LOT a Wizz Air.
Hrozby si vyžádaly bezpečnostní kontroly, odklony letů a krátkodobá uzavření letišť.
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