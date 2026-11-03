Geopark Český ráj se sídlem v Turnově na Semilsku přijde na konci letošního roku o prestižní značku UNESCO, kterou má od roku 2015. O jeho vyloučení v úterý rozhodla na svém zasedání Rada globálních geoparků UNESCO. Geopark ji nepřesvědčil, že vyřešil problém s prodejem drahých kamenů nejasného původu. ČTK to řekla ředitelka Geoparku Český ráj Jana Lebedová.
Geopark s ojedinělými jeskynními útvary či nalezišti drahých kamenů dostal v roce 2024 takzvanou žlutou kartu a měl dva roky na vyřešení problému. Kontroloři tehdy chtěli, aby ukončil spolupráci s institucemi prodávajícími drahé kameny nejasného původu. Ty podle mínění některých prodává i muzeum v Turnově, které to již dříve opakovaně odmítlo. Geopark přesto s muzeem ukončil spolupráci, což ale radě globálních geoparků nestačilo.
„Pro ně by bylo ideální, kdybychom donutili muzeum, aby k tomu prodeji nedocházelo. A mají také, co jsem pochopila v rámci té diskuse, problém i s tím, že je to sice legální podle českého práva, ale že suroviny, co se tady prodávají, nejsou ani z našeho geoparku. Takže to je pro ně touto optikou ještě větší problém, že je to dovezené,“ uvedla dnes Lebedová.
Rozhodnutím rady globálních geoparků je zklamaná. „I když jsme se toho neúčastnili a bylo dokázané, že žádná spolupráce neprobíhá a není možná, tak stejně ta diskuse byla takováto. A spíš si myslím, že oni k tomu nahlíželi, že už se stalo několikrát, že jsme za to měli žlutou kartu a že nejsme ten problém schopni odstranit, takže už nám dají tu červenou,“ dodala.
Geopark Český ráj leží na styku tří geologicky odlišných území na severovýchodě Česka. Pro mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a v roce 2015 se stal jako jediný v Česku členem Globální sítě geoparků UNESCO.
Geopark Český ráj má rozlohu 833 kilometrů čtverečních a zahrnuje geologické fenomény, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky. Jsou tam také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů. Na zajímavá místa geoparku, a to i méně známá, turisty navádí audio průvodce, který se dá stáhnout do mobilního telefonu přes aplikaci.
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