Češi patří k národům, pro které je vlastní bydlení téměř samozřejmým životním cílem. Nájem mnozí stále považují za vyhazování peněz a pomoc rodičů při pořizování bytu může rozhodovat o budoucnosti celé rodiny. Její dopady na majetkové nerovnosti přitom mohou být překvapivé. Sociolog Petr Sunega ze Sociologického ústavu Akademie věd v rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, jak se v českých rodinách předávají majetkové výhody, proč mladí lidé nemusí být v tak bezvýchodné situaci, jak se někdy zdá, a co by mohlo změnit jejich vztah k nájemnímu bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak privatizace z 90. let ovlivňuje českou společnost do dneška.
- Proč mají Češi tak rádi vlastní bydlení a jak se tento názor dědí mezi generacemi.
- Jak se podle výzkumu mladí stavějí k řešení drahého a nedostupného bydlení.
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