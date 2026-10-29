Šéf hnutí ANO Andrej Babiš už dlouho takovou situaci řešit nemusel. Ať v minulosti udělal cokoliv, členové hnutí za ním vždy stáli. Ale poté, co se pustil do boje proti veřejnoprávním médiím a rozjel společně s předsedou SPD Tomiem Okamurou noční hlasování ve sněmovně o zrušení poplatků, tak mu z ANO odešlo během pár dní hned několik lidí, včetně poslance. Kromě rozsáhlých protestů veřejnosti už navíc musí řešit i silnější kritiku, která zaznívá zevnitř hnutí ANO. 

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