Veřejnost minulý týden šokoval případ řidiče, který zbil ženu, jež v úseku stavebních prací dodržovala předepsanou rychlost. Agresor incident následně komentoval tak, že „řidička provokovala a potyčce (byla zachycena na kameře) by neříkal mlácení“. Bagatelizování takovéhoto chování je podle terapeutky Věry Víchové, která od roku 2009 vede program Stop násilí, pro agresory typické. Závažnost násilných činů ve společnosti se i podle průzkumů stále stupňuje. Roli podle Víchové hraje prostředí, v němž žijeme, chování veřejně známých osobností i to, jak rodiče vychovávají své děti.
S násilníky v Diakonii pracujete už od roku 2009. Připadá vám, že se společnost stává agresivnější?
Z mého pohledu se především posouvá hranice toho, co jsme ochotni považovat za normální chování. Hrubost, vulgarity a agresivní projevy se stále častěji dostávají do veřejného prostoru a leckdo je obdivuje. Stačí se podívat na zpravodajství: násilí a konflikty jsou všudypřítomné, protože přitahují pozornost. Pozitivní vzory tolik prostoru nedostávají. Pokud lidé vidí, že se hrubě chovají i celebrity nebo politici, mohou získat dojem, že takové jednání je přijatelné a normální.
Jak se do eskalace násilí promítá současný způsob života?
Lidé čelí velkému tlaku, nejistotě a nárokům, které někdy obtížně zvládají. Člověku se sejde několik náročných situací, nedokáže s nimi pracovat a nakonec své napětí ventiluje agresivně. To samozřejmě neznamená, že stres násilí omlouvá. Každý člověk nese odpovědnost za své chování. Potřebujeme ale rozumět tomu, co k němu vede, abychom dokázali předcházet jeho opakování.
Co se dočtete dál
- Jak se typicky projevují násilníci.
- Kde se berou děti, kterých se bojí i vlastní rodiče, a jak je vychovávat, aby se to nestalo.
- Jak účinná je práce s agresory a proč násilí páchají.
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