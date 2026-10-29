Že je dobrovolná prostituce výdělečná činnost jako každá jiná a mají se z ní státu platit daně, potvrdil po dlouholetém sporu v říjnu definitivně i Ústavní soud. Nyní se finanční správa musela postavit k tomu, zda budou muset sexuální pracovnice a pracovníci také evidovat tržby. HN zjistily podrobnosti, jak takový systém bude vypadat. Otazníky však zůstávají nad tím, jak stát dodržování pravidel v praxi zkontroluje.
Co se dočtete dál
- Kdy budou muset sexuální pracovnice evidovat tržby a jaké zjednodušení mohou využít.
- Co má prostituce společného s činností sportovce nebo umělce.
- Jak dnes lidé ze sexbyznysu platí daně a odvody.
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