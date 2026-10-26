Vláda dnes rozhodla o prodloužení regulace cen pohonných hmot do 30. listopadu. Na sociální síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Opatření proti vysokým cenám paliv platí od 1. října a původně měla platit do konce tohoto měsíce. Zahrnují každodenní stanovování maximálních cen na naftu a benzin, zastropování marže obchodníků a sníženou spotřební daň na naftu. Vláda tak prodloužením opatření reaguje na situaci na trhu, kde se ceny paliv během října příliš nezměnily.
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„Vláda schválila návrh ministerstva financí na prodloužení regulace cen pohonných hmot i snížení spotřební daně na naftu na EU minimum do 30. listopadu. Nafta je klíčovým vstupem pro celou ekonomiku. Zmírňováním cenových výkyvů chráníme firmy před růstem nákladů a pomáháme tlumit inflaci,“ řekla Schillerová.
Vláda tak podle ní zohlednila situaci na trhu s ropou, která se v říjnu nijak nezlepšila. Ropu a pohonné hmoty zdražují především konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině.
Vláda spustila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot od 1. října. Stejně jako na jaře ministerstvo financí denně stanovuje maximální ceny benzinu i nafty, které odvozuje od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Spolu s tím stát snížil spotřební daň na naftu z původních 9,95 Kč na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala daň beze změn.
Vláda schválila návrh @MinFinCZ na prodloužení regulace cen pohonných hmot i snížení spotřební daně na naftu na EU minimum do 30. listopadu. Nafta je klíčovým vstupem pro celou ekonomiku. Zmírňováním cenových výkyvů chráníme firmy před růstem nákladů a pomáháme tlumit inflaci 🇨🇿— Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 26, 2026
Snížení spotřební daně snižuje podle ministryně příjmy do státního rozpočtu o přibližně 1,1 miliardy korun za měsíc. Výpadek příjmů by ale podle Schillerové měla pokrýt mimořádná daň na rafinerie. Tu kabinet zavedl v závěru září a uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Vláda zavedením sektorové daně reagovala na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.
Maximální ceny paliv určované ministerstvem financí se oproti začátku platnosti opatření změnily jen mírně. Zatímco v první den regulace byl cenový strop na naftu 48,72 koruny za litr, dnes je nejvyšší přípustná cena nafty stanovena na 48,69 koruny za litr. Benzin se na začátku října mohl prodávat za maximálně 46,14 koruny za litr, nyní je jeho nejvyšší povolená cena 44,55 koruny za litr.
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