Na nedávno zveřejněné výsledky mezinárodních testů PISA se dá dívat z různých úhlů pohledu. Zjišťují dovednosti patnáctiletých žáků a další znaky vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích. Jedním ze sledovaných faktorů jsou i finance, které daný stát do vzdělávání investuje. V Česku je to dlouhodobě méně, než je průměr zemí OECD. Japonsko však investuje úplně stejnou částku, v testu z přírodních věd ale byli zdejší žáci úplně nejlepší na světě.

Co tedy dělají jinak? Jedna z největších světových expertek na vzdělávací systémy Lucy Crehanová popisuje, v čem jejich úspěch vězí – není to jen o pověstné disciplíně a tlaku na výkon. A jak by se podle těchto zjištění měly proměnit investice do školství i výuka v Česku?

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Co se dočtete dál

  • Kde Česko nejvíc plýtvá penězi.
  • Jaká vlastnost učitelů pomáhá žákům dosahovat lepších výsledků.
  • Proč je memorování v některých případech dobré.
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