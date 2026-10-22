České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) čelilo kybernetickému útoku. Univerzita odstavila část systémů, útok se jí podařilo zastavit. Škola pracuje na řešení problému a obnově. ČVUT to ve čtvrtek uvedlo na Facebooku. Podle školy útok souvisí s celosvětovými pokusy napadat weby využívající programovací jazyk PHP, v němž byly oznámeny kritické bezpečnostní chyby. Ve středu kvůli těmto chybám dočasně odstavil svůj web Úřad vlády.
„ČVUT v současnosti řeší kybernetický útok na svou IT infrastrukturu,“ napsala univerzita. Dokud univerzita nenajde řešení pro obnovu systémů, některé z nich zůstanou odstavené. Kterých služeb se to týká a kdy budou znovu dostupné, neupřesnila.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) o bezpečnostní chybě PHP informoval ve středu na síti X. Úřad doporučil provozovatelům webů a jiných služeb s tímto programovacím jazykem okamžitou aktualizaci na opravenou verzi. Chyby mohou útočníkovi umožnit na dálku spustit vlastní kód na napadeném serveru bez předchozího přihlášení.
Úřad vlády kvůli tomu ve středu preventivně odstavil svůj web zhruba na dvě hodiny, některé weby odstavil i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). K preventivnímu odstavení internetových stránek již dříve přikročily třeba vládní úřady v Německu, Francii, Nizozemsku a Finsku, uvedla agentura Reuters.
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Programovací jazyk PHP využívá velká část internetu – od jednoduchých blogů přes velké zpravodajské portály až po rozsáhlé internetové obchody, upozornila dříve agentura DPA. Podle společnosti Huntress, působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, je PHP všude. Právě ve velkém rozšíření jazyka spočívá nebezpečí, dodala kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies.
Jazyk PHP využívá mimo jiné populární nástroj pro tvorbu webových stránek WordPress. Odborníci podle agentury DPA odhadují, že WordPress po celém světě pohání 400 až 500 milionů webových stránek.
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