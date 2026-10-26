Máte pocit, že už vám kolem poledne dochází energie? Pohled na padající listí a pošmourné počasí za oknem ve vás vyvolává pocity smutku? Štvou vás s postupujícím říjnem čím dál více vaši kolegové i blízcí? Nemusí jít jen o běžný splín, ale o příznak sezonní afektivní poruchy, někdy lidově označované jako podzimní deprese. Ta je v mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 vedena jako specifický typ onemocnění označovaný periodická depresivní porucha.

Podle výsledků švýcarské studie, která sledovala účastníky po dobu více než dvaceti let, se s ní dlouhodobě potýká zhruba 3,5 procenta populace. Výrazně ohroženější jsou ženy, u nichž se daný neduh vyskytuje pětkrát častěji než u mužů. Alespoň jednu podstatnější depresivní epizodu pak podle vědců zažije během podzimních a zimních měsíců nejméně jednou každý desátý člověk. Dobrou zprávou je, že s podzimními a zimními chmurami je možné se vypořádat i jinak než léky.

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Co se dočtete dál

  • Jak souvisí zkracování dne s hormony.
  • Proč se vyplatí pořízení lampy na bílé světlo a na kolik přijde.
  • Na kterém kontinentě se podzimním depresím nedaří.
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