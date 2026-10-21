Jen pár dní po volbách odešlo z buňky TOP 09 na jižní Moravě údajně už přes 30 jejich členů.  Zamířili za šéfem lidovců a novým senátorem Janem Grolichem. Jejich odchod paradoxně může nyní pomoci i další straně antibabišovského spektra, a to ODS. Ta má totiž dlouhodobě zájem o nejatraktivnější část TOP 09 – její pražskou stranickou buňku. Ne však až tak o její členy, ale o její voliče, tedy „velkoměstské liberály“, které uměla TOP 09 lépe oslovit.

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