Čeští politici často opakují, že chtějí naši zemi ekonomicky vrátit na světovou špičku, kde podle nich bylo meziválečné Československo. Ovšem mýlí se, přeceňují ho. Ve skutečnosti prožívá Česko, stejně jako celá střední a východní Evropa, zlatý věk nyní. Vzdálenost mezi námi a nejvyspělejšími zeměmi Západu nikdy nebyla menší, a to ani v období první republiky. Co je hlavním příčinou, že se Česku daří? A proč může tento zlatý věk docela záhy skončit? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Spalováky dostaly šanci
Jak známo, podle platné legislativy by se už v EU od roku 2035 nemohla prodávat žádná nová auta se spalovacím motorem. Německo a Francie se nyní domluvily na kompromisu, který se dá shrnout jako „více spalováků, méně Číny“. Francie získala podporu pro své snahy o posílení evropských výrobců na úkor těch z třetích zemí, Němci zase dosáhli zmírnění zákazu spalováků – po roce 2035 by emise z aut měly klesnout nikoliv o 100, ale o 90 procent. Takže jistý prostor by stále měly spalovací motory. A to bez podmínek, kterými jejich zákaz už dřív navrhla zmírnit Evropská komise. Německo-francouzský kompromis začne platit, jen když ho podpoří země EU a Evropský parlament, to je ale pravděpodobné. Na čem se Berlín a Paříž přesně domluvily, zjistíte tady. Otázkou je, jak velký zájem o auta se spalovacími motory po roce 2035 bude. Prodeje elektromobilů rychle rostou, nyní v EU tvoří už 28 procent nově registrovaných aut.
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