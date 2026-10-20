Klimatický jev El Niño dosáhne letos podle dosavadních měření a předpovědí pravděpodobně nejvyšší hodnoty od 50. let minulého století, kdy začal být měřen. Jeho vliv sice v Česku, potažmo ve střední Evropě není tak výrazný jako v oblastech u Tichého oceánu, i zde však způsobuje nárůst průměrných teplot a mírnější zimy s menším množstvím akumulovaného sněhu, což může prohloubit období sucha. Na panelové diskusi to v úterý řekli novinářům Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu a Michaela Kožmínová z Asociace pro mezinárodní otázky.

Pecha sdělil, že během fází El Niño bývají zimy v Evropě teplejší, což přispívá k lámání teplotních rekordů. Počasí ve střední Evropě však podle něj ovlivňuje i řada dalších faktorů, například takzvaná Severoatlantická oscilace, tedy klimatický jev, který spočívá v kolísání tlaku vzduchu nad severním Atlantikem, přičemž změny v rozdílu tlaků mezi těmito útvary výrazně ovlivňují sílu a směr západních větrů a dráhy tlakových níží.

Pecha dále uvedl, že nejsilnější fáze jevu El Niño byly na přelomu let 1982 a 1983, 1997 a 1998, 1991 a 1992 a 2015 a 2016. „Letošní fáze je ale silnější než ty předchozí, což pravděpodobně způsobí, že i příští rok bude globálně teplotně nadprůměrný,“ řekl odborník. Poslední El Niño bylo v letech 2023 a 2024.

Podle Kožmínové v důsledku jevu letos poklesne světová produkce oproti předchozí sezoně u pšenice zhruba o tři procenta, u rýže o více než dvě procenta a u kukuřice přibližně o 1,3 procenta. V Česku se však významný dopad na zemědělskou produkci neočekává, doplnila.

Silné El Niño je definováno jako teplota povrchu moře o 1,5 až dva stupně Celsia vyšší než průměr v konkrétní oblasti Tichého oceánu, velmi silné El Niño pak znamená odchylku o více než dva stupně.

V kombinaci se změnou klimatu by podle odborníků mohlo předpokládané silné El Niño v letech 2026 a 2027 zvýšit globální teploty na úroveň, která nebyla zaznamenána nejméně 120 tisíc let.

Jevy El Niño a La Niña jsou teplou a studenou fází klimatického jevu ENSO (El Niño – Jižní oscilace) v rovníkovém Pacifiku, který je výsledkem změn rozložení povrchové teploty mezi východní a západní částí oceánu. Ve fázi El Niño je teplejší voda spíše u pobřeží Ameriky, při La Niña naopak u Austrálie a Indonésie. Síla jevu je měřena pomocí rozdílu povrchové teploty v přesně definované oblasti oceánu. Dopady El Niña zasahují podle odborníků především Ameriku, Asii, Austrálii a částečně Afriku.

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