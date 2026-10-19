Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes dohodli na změně odměňování ve veřejných a státních službách od ledna. Většině pracovníků se v nových platových tabulkách příští rok tarify zvýší, nikomu se nesníží. Na tiskové konferenci po pondělním tripartitním jednání to řekli ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Podle prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiřího Horeckého by přidání mohlo činit od nuly do zhruba 9000 korun. Odboráři požadovali původně po úpravě tabulek ještě navýšení.
Ve veřejném sektoru pracuje podle údajů ministerstva práce asi 585 tisíc lidí. Pokud by se tarify od příštího roku neupravily, velká část z nich by byla pod minimální mzdou či zaručeným platem.
„Přicházíme s největší reformou v oblasti platů od zrušení superhrubé mzdy,“ řekla na tiskové konferenci Schillerová. Podle Juchelky bude systém odměňování jednodušší a předvídatelnější.
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Nejnižší tarif v tabulkách bude odpovídat minimální mzdě, příští rok to bude 24 900 korun. Podle odbornosti a odpovědnosti se pak částky odstupňují, a to minimálně o čtyři procenta. Přidávat se bude vždy po pěti letech, místo 12 platových stupňů jich zůstane osm. Zohlední se i praxe nad 35 let, dosud je to nejvýš 32 let. Zaměstnavatelé budou moci příští rok do nového nastavení tarifu přesunout osobní příplatek.
„U většiny zaměstnanců tarify vzrostou a budou lépe odměňováni. Žádný tarif neklesne,“ řekla Schillerová. Nejvíc si podle ní polepší nejhůř odměňovaní a mladí na začátku kariéry. Dodala, že do úpravy tarifů by mělo příští rok putovat téměř 34 miliard korun. V průměru na pracovníka tak na přidání připadají asi 4000 korun, upřesnila ministryně financí. Další miliardy budou muset vydat kraje a obce. Zatím není jasné, kolik je to bude stát. „Dobrou zprávou pro kraje je, že dostanou v přenesené působnosti pět procent (peněz od státu) navíc,“ zmínil pondělní příslib zlínský hejtman Radim Holiš (ANO).
Části lidí se tarif po překlopení do nového modelu nezmění. Od roku 2028 by výdělky ve veřejných a státních službách už měly pravidelně růst. „Do budoucna bude růst platů navázán na růst minimální mzdy. Když poroste průměrná mzda, poroste minimální mzda. Když poroste minimální mzda, poroste odměna ve veřejném sektoru,“ podotkl Horecký.
Změny odměňování upravuje navrhovaná novela zákoníku práce. Sněmovna by ji měla podle Juchelky projednávat v úterý. Nařízení s přesnými tarifními částkami v tabulkách by pak vláda měla schvalovat v prosinci, dodal ministr práce.
Nové nastavení tabulek se netýká pedagogů. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se o navýšení pro příští rok bude jednat se školskými odbory. Schillerová uvedla, že uzavřeno není ani jednání o výši tarifů sester a lékařů v jejich nových tabulkách.
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