Do České republiky se vrátil historický stíhací letoun Supermarine Spitfire Mk. IXe, který za druhé světové války sloužil u 312. československé stíhací perutě britského Královského letectva (RAF). Stroj vyrobený v roce 1945 byl v pondělí slavnostně představen na pražském letišti Točná. Návštěvníci akce měli možnost vidět také další legendární britský stíhací letoun Hawker Hurricane. Oba typy jsou úzce spjaty s působením československých letců za druhé světové války. Později odpoledne se na letouny přijel podívat i prezident Petr Pavel, který návrat spitfiru do ČR označil za výraz úcty k letcům.
Historický letoun získalo z Austrálie Letecké muzeum Točná, které ho zařadilo do své stálé sbírky. Muzeum se zaměřuje na uchovávání a připomínání odkazu československého letectví.
Spitfire se sériovým číslem SL633 byl vyroben v roce 1945 a ještě téhož roku se stal součástí 312. československé stíhací perutě britského Královského letectva (RAF). Po skončení války se dostal do výzbroje československého letectva, kde létal pod označením JT-10. Se strojem je spojen také československý stíhací pilot Karel Pošta, který s ním vystupoval na leteckých dnech a dalších veřejných akcích. Letoun následně strávil několik desetiletí v zahraničí.
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Pavel označil návrat historického letounu do Česka za výraz úcty k těm, kteří na těchto strojích létali a pomáhali je udržovat v provozu. Podle něj je důležité připomínat si příběhy lidí, kteří s letouny sloužili. Ocenil také konstrukci více než 80 let starého stroje. Historický spitfire si podle Pavla stále zachovává svého ducha.
Zástupce Letiště Točná Michal Masař uvedl, že návrat letounu má význam nejen z hlediska letecké historie, ale také jako připomínka československých pilotů, kteří během druhé světové války bojovali za osvobození své země. „Historická letadla nejsou jen technické památky, nesou příběhy lidí, jejich odvahu, jejich osudy i dobu, ve které žili,“ řekl při slavnostním představení letounu. Připomněl také, že svoboda, bezpečnost a mír nejsou samozřejmostí. Českoslovenští letci podle něj za druhé světové války dobře věděli, co znamená ztráta svobody vlastní země, přesto byli ochotni riskovat životy za její obnovení.
Smyslem podobných projektů proto podle Masaře je nejen zachování historických letadel, ale také předávání příběhů jejich pilotů dalším generacím.
„Minulý rok jsme v Praze přivítali Hawker Hurricane, dnes se k němu připojuje další legenda – spitfire. A ne ledajaký. Tento stroj sloužil u 312. československé stíhací peruti RAF a po více než 80 letech se nyní vrací do České republiky,“ připomněl britský velvyslanec Matt Field.
Českoslovenští letci působili za druhé světové války v britském RAF, kde vytvořili mimo jiné stíhací a bombardovací perutě. Zapojili se například do bitvy o Británii či bombardovacích a protiponorkových operací.
„Příběh československých perutí v královském letectvu je příběhem odvahy a společného boje za svobodu, který dodnes spojuje naše dva národy. Vzpomeňme proto na ty, kteří na spitfirech létali, i na hodnoty, které bránili,“ dodal Field.
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