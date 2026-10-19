Ještě donedávna mohli zaměstnavatelé při kontrole z inspektorátu práce uhájit nelegálního zaměstnance na pracovišti vcelku snadno. Stačilo říct, že „zrovna dnes nastoupil“, a předložit čerstvě podepsané pracovní smlouvy. To ale skončilo se začátkem letošního července. Od té doby je nutné mít všechny zaměstnance i brigádníky registrované v systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnanců (JMHZ) ještě před nástupem. 

Zaměstnavatelům přitom měl pomoci systém takzvané předregistrace – tedy zaslání pouhých osmi údajů o pracovníkovi právě do JMHZ. Jenže se ukazuje, že v praxi to žádné zjednodušení neznamená. Proč představuje hlášení zaměstnanců takové komplikace a jak ho firmy zvládají?

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