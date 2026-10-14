Evropská komise napsala protikorupční organizaci Transparency International (TI) v reakci na její květnový podnět, že český premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a jím přijatá opatření ho dostatečně neřeší. Obsah dopisu od ředitelství komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri) organizace ve středu zveřejnila v tiskové zprávě. Babiš to ve vyjádření zaslaném ČTK označil za nesmysl. Trvá na tom, že pro řešení svého střetu zájmů udělal mnohem víc, než udělat musel.
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Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což TI ale nepovažuje za dostatečné řešení a kvůli čemuž se obrátila na unijní instituce. Evropská komise v září kvůli potenciálnímu Babišovu střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla (Evropská) komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala TI vyjádření šéfky DG Agri Elisabeth Wernerové v dopise, který v září od ní obdržela. Podle šéfa TI Davida Kotory tak dala komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů.
Premiér trvá na tom, že tak učinil. „Je to nesmysl, já jsem udělal mnohem víc, než jsem udělat musel. Pokud bych se řídil podle pravidel pro střet zájmů u evropských komisařů, stačilo by mi střet zájmů nahlásit a odejít za dveře,“ uvedl Babiš. Doplnil, že se definitivně zbavil firmy, kterou 30 let budoval. „Nikdy se mi nevrátí a nemám z ní ani žádný profit. Teď se něco řeší na úrovni našich úředníků a úředníků komise, vyměňují si nějaké dopisy. Ale já to neřeším, protože to je celé absolutní nesmysl,“ uvedl.
DG Agri podle protikorupční organizace v dopise také upozornila, že Evropská komise přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy unie „včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav“. Hodlá rovněž dál sledovat, zda jsou současné systémy řízení a kontroly v Česku nastaveny a fungují tak, aby provádění společné zemědělské politiky v České republice neovlivnil žádný střet zájmů.
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TI svůj podnět kvůli možnému Babišovu střetu zájmů adresovala vedle DG Agri i Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).
Minulý měsíc Evropská komise kvůli nedostatečnému řešení možného střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V dopise určeném českým úřadům současně poukázala i na to, že potenciálními příjemci fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle komise k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš trvá na tom, že fond nevlastní.
Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj komise k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.
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