Česko by mělo tento týden na unijním summitu prosazovat, že špičky Evropské unie by měly jednat s Ruskem o míru na Ukrajině. Při debatě o mandátu premiéra Andreje Babiše (ANO) na summit, který se odehraje v závěru tohoto pracovního týdne v Bruselu, to v pondělí navrhoval předseda SPD Tomio Okamura. Novinářům řekl, že na dopoledním koaličním jednání ANO, SPD a Motoristů takové stanovisko nikdo nerozporoval. Babiš po jednání kabinetu v reakci uvedl, že Okamura nemá co mluvit do Evropské rady a mandát na summit schvaluje vláda.
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„Já jsem žádal o postoj, abychom nepodporovali válku na Ukrajině, což jsem našel porozumění u koaličních partnerů včetně pana premiéra. Ale abychom prosazovali postoj, že vedení Evropské unie by mělo jednat s Ruskem o míru,“ řekl novinářům po koaliční schůzce Okamura. Česko by podle něj na summitu nemělo žádným způsobem podporovat konflikt na Ukrajině.
„Naopak, my budeme apelovat na to, aby se jednalo s Ruskem o míru, tak jako to dělají Spojené státy,“ uvedl. Na dotaz, zda s postojem souhlasí i premiér Babiš, Okamura odpověděl, že není jeho mluvčím. „Ale na koaliční radě s tím souhlasil,“ doplnil.
„Jsme rádi, že pan Okamura nám dělá mluvčího z koaliční rady, proto i přišel dneska pozdě,“ uvedl v reakci po jednání vlády Babiš. Za hlavní témata summitu označil konkurenceschopnost a víceletý finanční rámec. Přítomen má být podle něj i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a uvidí se, s čím přijdou evropští lídři a zda se změní rétorika v kontextu dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské ropy.
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Babiš obchod Trumpa s Putinem označil za totální šok. „Evropa by se měla probudit a začít aktivně řešit celkově tu situaci a taky se angažovat v ukončení války na Ukrajině,“ míní. „Já říkám, a jsou to i další lídři, že za Evropu by měl někdo komunikovat. Ale pokud samozřejmě se většina Evropy rozhodne, že bude pokračovat válka, budou umírat další lidé, budeme zase utrácet peníze, no tak samozřejmě ten náš hlas asi není až natolik silný, abychom to nějakým způsobem zvrátili,“ dodal.
Dohoda Trumpa s Putinem o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh podle Okamury ukázala, že mocnosti nemají přátele, ale jen zájmy. „Já jsem jediný, kdo celou dobu říká – nespoléhejme na mocnosti. Mocnosti nás rády využijí, ale ve finále se rozhodnou samy o nás bez nás,“ uvedl.
Trump podle něj myslí na své zájmy a na zájmy Američanů, kterým před volbami stouply ceny energií. „Já bych udělal úplně to samé. Já to říkám od začátku, že máme brát ty nejlevnější možné energie, i kdyby byly z Ruska, i kdyby byly odněkud z tramtárie,“ řekl.
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