Dvacet minut po 18. hodině propukají v sále historické budovy Orlovny ve Šlapanicích na okraji Brna lidovecké oslavy naplno. Výsledek předsedy strany Jana Grolicha ve vyškovském senátním obvodu právě překonal 60 procent. Kdo je vítěz, je při sečtení dvou třetin hlasů zřejmé. A také, že mohutná kampaň vládního hnutí ANO, které proti Grolichovi vyslalo zdravotní sestru Petru Absolonovou, selhala.

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