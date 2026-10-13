PsychedelicsEUROPE a Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres pořádají v úterý 13. října 2026 v již třetí ročník mezinárodní konference o inovativních přístupech v oblasti duševního zdraví SCALE - From Evidence to Access. Zhruba 40 odborníků z Evropy, USA, Ukrajiny a Česka bude diskutovat o tom, jak dostat nové léčebné postupy od vědeckých důkazů přes regulaci a klinickou praxi až k pacientům.
Přenos z Míčovny Pražského hradu můžete sledovat od 9:30.
Podle Evropské komise zažilo v předchozích 12 měsících 46 % Evropanů emoční nebo psychosociální problém. Více než polovina z nich ale nevyhledala odbornou pomoc. Náklady spojené s duševním zdravím přesahují v EU 600 miliard eur ročně. Konference se tak koná v době, kdy se rozhoduje o reformě evropské farmaceutické legislativy. Česko má přitom v evropském kontextu unikátní zkušenost: od 1. ledna 2026 je zde za stanovených podmínek legální léčebné použití psilocybinu.
Záštitu konferenci poskytli výbory pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Mezi institucionální partnery konference patří Národní ústav duševního zdraví, Ústřední vojenská nemocnice Praha a dvě sekce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, společnost vojenské medicíny a psychedeliky asistované terapie.
Kompletní program konference naleznete zde.
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