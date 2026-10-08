V pětisethlavé Putimi na Písecku, kterou proslavil Josef Švejk, řeší zdánlivě banální problém: Zda opravit či neopravit úzkou jednosměrku (a také vedle ní uložený vodovod) u místního rybníka. Jenže roky chystaná oprava rozdělila obec natolik, že její odpůrci k této otázce rozhodli vypsat referendum. To se uskuteční o nadcházejícím víkendu spolu s komunálními volbami. Je to jedno z 37 obecních referend, která se v tomto termínu budou v obcích po celém území republiky. Jen důvod, proč se v Putimi nyní koná, je spíše výjimkou.
Co se dočtete dál
- Jaká referenda a kde v Česku budou.
- Jak se vyvíjí to, o čem chtějí lidé hlasovat.
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