Hlavní město může přijít o desítky miliard korun ročně. Způsob, jakým mezi sebe rozdělují stát, kraje a města vybrané daně, čelí v posledních týdnech stále většímu tlaku. A brzy by mohl doznat významných změn, které by se dotkly příjmů zejména největších měst, mezi nimiž se svým masivním zůstatkem na účtu dominuje právě Praha. O její příjmy mají zájem jak stát, tak i kraje a ostatní obce.

V současné době mají samosprávy na svých účtech dohromady kolem 620 miliard korun. Na českou metropoli z toho připadá třetina, přes 205 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) proto opakovaně poukazuje na to, že Praha má „neadekvátní peníze“, které nedokáže utratit. Na rozdíl od státu, který by je prý dokázal využít k investicím nebo řešení bytové krize.

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