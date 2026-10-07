Přes 190 tisíc lidí se letos uchází o místa v obecních a městských zastupitelstvech. Mezi kandidáty v komunálních volbách jsou přitom i lidé, jejichž minulost by za běžných okolností mohla být v politice poměrně vážnou překážkou. Pravomocné rozsudky, trestní stíhání nebo pobyt ve vězení.
V jihočeské Bechyni například vede kandidátku muž, který si odseděl čtyři a půl roku za podvody a nyní se chce stát starostou. Jedním z jeho volebních plánů je přitom nechat prověřit hospodaření města a jeho zakázky. V Polné zase obhajuje mandát dlouholetý starosta, který naletěl podvodníkům s bitcoiny a pokusil se prostřednictvím jejich falešné investice zhodnotit více než milion korun z veřejných peněz. Letos v srpnu byl pravomocně odsouzen za zpronevěru.
Ne všechny pozoruhodné kandidatury jsou ale spojené se soudy. Do zastupitelstev míří také bývalý pornoherec nebo žena známá z dnes už legendární televizní reportáže jako „Bába pod kořenem“. HN vybraly třináct neobvyklých příběhů letošních komunálních voleb.
Co se dočtete dál
- Kdo kandiduje s pravomocným rozsudkem v kapse.
- Proč do toho jde Bába pod kořenem.
- Koho posílá do boje hokejový mecenáš Dědek.
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