Vláda na pondělním jednání schválila návrh Státní kulturní politiky České republiky na období 2026–2029. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Realizace návrhu bude zajišťována prostřednictvím navazujícího Akčního plánu, který bude vládě předložen do 30. listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce.
„Tato kulturní politika stojí na třech základních pilířích. Prvním jsou lidé, kteří kulturu vytvářejí a pečují o ni. Druhým pilířem je kulturní dědictví a třetím pilířem je budoucnost,“ uvedl ministr Klempíř.
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Mezi hlavní směry státní kulturní politiky podle ministerstva kultury patří ochrana a obnova kulturního dědictví, prosazení spravedlivějšího odměňování pracovníků v kultuře a modernizace muzeí, galerií a knihoven. Dále slibuje prosazení moderní legislativy pro kulturu, podporu digitalizace, výzkumu a využití umělé inteligence v kultuře, posílení kulturního cestovního ruchu, zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize a kreativních odvětví a posílení exportu české kultury.
Podle předkládací zprávy se v roce 2027 předpokládá celkový objem výdajů kapitoly ministerstva kultury ve výši zhruba 19,3 miliardy korun, což je o 1,66 miliardy korun více, než činí schválený letošní rozpočet ministerstva. V hlavních oblastech souvisejících s realizací státní kulturní politiky se počítá zejména s přibližně 7,5 miliardy korun na provoz příspěvkových organizací, s 1,25 miliardy korun na podporu živého umění, s 820 miliony korun na záchranu a obnovu kulturních památek, s 1,05 miliardy na péči o národní kulturní poklad a dědictví, s přibližně 1,16 miliardy korun na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny státních kulturních zařízení a se 170 miliony korun na podporu regionální kulturní infrastruktury.
Čistý paskvil, říkají Piráti
Dokument počítá se změnami legislativy. Vedle novely zákona o financování veřejnoprávních médií zmiňuje Evropský akt o svobodě médií, přičemž očekává o něm debatu. Nad rámec legislativního plánu vlády plánuje zatím blíže nespecifikovanou novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Nevylučuje ani úpravy právního rámce státní památkové péče.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) na síti X označil vládou schválený dokument za ostudu a projev Klempířovy arogance. „Dokument ,o nás bez nás‘ je třeba odmítnout,“ napsal. Podle něho jde o takzvanou státní kulturní politiku, která není opravdovou kulturní strategií pro českou kulturu. „Vznikla bez zapojení kulturních aktérů, lidé z kultury do kulturní politiky nesměli mluvit. Podloudně ji napsala tisková mluvčí ministerstva kultury, připomínkové řízení podle pravidel neproběhlo,“ uvedl Baxa.
Klempířovu státní kulturní politiku kritizují i například Piráti, podle kterých zcela ignoruje odbornou veřejnost a klíčové zástupce kulturního sektoru. „Ještě na jaře ministr Klempíř s původní kulturní strategií souhlasil, teď ale prosazuje novou verzi, která popírá základní hodnoty kultury. Místo rozvoje vzdělané a odolné společnosti tvrdí, že odolnost má řešit BIS a bezpečnostní složky. To je naprosté nepochopení role kultury v moderním státě a čistý paskvil,“ uvedla poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti).
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V prohlášení Kulturní a kreativní federace k jednáním s ministerstvem kultury se píše, že profesní organizace a asociace celou dobu vystupují vůči kabinetu ministra korektně a profesionálně, ale jsou opakovaně obcházeny a obelhávány. Ze schůzek organizovaných na začátku mandátu ministra Klempíře podle zástupců federace nic nevyplynulo. Ministerstvo sice odbornou veřejnost dvakrát vyzvalo k připomínkám, odvedenou práci ale podle nich následně hodilo do koše.
„Neznalost, neschopnost a nekompetentnost se navíc vedení úřadu nezdráhá maskovat zastrašováním, vyhrožováním a manipulacemi. Takové jednání důrazně odmítáme a vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby z této situace vyvodil odpovědnost,“ stojí v prohlášení Kulturní a kreativní federace.
Babiš se brání
Návrh dokumentu ministra kultury v srpnu kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Vláda projednávání koncepce na konci srpna odložila. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že kritikům, kteří mu napsali otevřený dopis, odpověděl, ale nedočkal se reakce. Současně vyzdvihl investice vlády do oprav památek či zpřístupnění některých státních památek zdarma v některých dnech.
Kritici poukazovali také na to, že vláda má k dispozici Státní kulturní politiku 2026–2030+, kterou loni v říjnu schválil tehdejší kabinet Petra Fialy (ODS) a která vznikala za účasti zástupců kulturního sektoru.
„Ten humbuk byl spíše křikem zájmových organizací, neberu to osobně,“ prohlásil v pondělí ministr Klempíř.
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