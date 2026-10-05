Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu, kterou poslanec Motoristů Filip Turek zveřejnil v neděli večer na svém facebookovém profilu, za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na doručení písemné omluvy, řekla serveru Seznam Zprávy mluvčí největší tuzemské internetové firmy Aneta Kapuciánová.
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„Pan Turek dosud nenaplnil rozsudek v jím prohraném soudním sporu s naší společností. Nebyla nám doručena písemná omluva podepsaná panem Turkem a tato nebyla zveřejněna na jeho účtu na sociální síti Facebook. Proto nyní čekáme na nabytí právní moci rozsudku a pokud mu pan Turek nevyhoví, budeme nuceni řešit věc exekuční cestou. Jeho nedělní aktivita na sociálních sítích na tomto nic nemění,“ uvedla Kapuciánová.
Turek se má podle soudu omluvit Seznamu za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. V neděli na Facebooku napsal, že tento výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. Po tomto vyjádření dodal, že se zasadil o to, aby Seznam a jeho média přišly o peníze od státu za mediální kampaně.
Seznam v žalobě odkazoval na dubnové výroky z pořadu na kanálu Xaver Live. V něm Turek řekl, že do e-mailu na Seznamu „se vám dívá každej, kdo tam pracuje, pomalu“ a že tyto e-mailové schránky nejsou bezpečné. Výroky pak šířil i na sociálních sítích. Podle soudu jsou ale nepravdivé a nepodložené. Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil. Poslanec to ve lhůtě neudělal, podle soudu tak mlčením nárok Seznamu na omluvu uznal. Nařídil mu se omluvit a zaplatit náklady spojené s žalobou.
Turek na Facebooku v neděli napsal, že místo aby trávil čas u soudu, raději pracoval. „V mezičase jsme v jednotlivých resortech proškrtali stovky milionů korun za státní mediální kampaně. Média Seznamu a Seznam samotný byl jedním z příjemců těchto peněz. Tyhle peníze jsou pryč. Musí to bolet, jsme hrozní, já vím,“ napsal mimo jiné vládní poslanec.
Turek se za své výroky musí omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Omluvu zaslal prostřednictvím datové schránky za svůj výrok, v němž ji spojil s úmrtími při povodních, a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. Uvedl, že se tato vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí jeho omluvu zveřejnilo v pátek na webu, na Facebook ji poslanec zatím nepřidal, přestože mu to uložil soud.
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