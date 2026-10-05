Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.

Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.

Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.

Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.

Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.

Martin Bartkovský – Reflex

Jan Bělíček – Deník Alarm

Miroslav Benč – Novinky.cz

Vojtěch Boháč – Voxpot

Robert Břešťan – HlídacíPes.org

Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport

Robert Čásenský – Seznam Zprávy

Michal Dusík – ČT Sport

Roman Gallo – Deník, Deník.cz 

Petr Holeček – deník Metro

Kamil Houska – TV Nova

Petr Kain – Ekonom

Matyáš Kaiser – iDNES.cz

Martin Kézr – Sport.cz

Lenka Klicperová – Reportérky.cz

Ondřej Kopa – Frekvence 1

Michaela Kramárová – Heroine

Michal Kubal – Česká televize

Radek Lain – Blesk

Radka Marková – ČTK

Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny

Michal Musil – Reportér magazín

Michal Pavec – Aktuálně.cz

Josef Pazderka – ČRo Plus

Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník

Jakub Patočka – Deník Referendum

Nikita Poljakov – E15

Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found

Zdeněk Ryšavý – Romea.cz

Martin Samek – iROZHLAS.cz

Lucie Sieglová – Super.cz

Julie Stejskalová – Český rozhlas

Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál

Petr Šabata – Právo

Erik Tabery – Respekt

Pavel Tomášek – Deník N

Lukáš Tomek – Deník Sport

Martina Vojtěchovská – Mediaguru

Ladislav Vonz – Rádio Impuls

Marek Wollner – Forum24.cz

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