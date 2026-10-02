Na jihomoravského hejtmana a předsedu lidovců Jana Grolicha se v posledních týdnech soustřeďuje pozornost a útoky vládních politiků. Ostře se do něj obouvá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) mu zase ve své řeči u sněmovního pultu vyčítal, že jenom kvůli němu opozice svolala mimořádnou schůzi k odvolání vlády.

A rozruch vzbudil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, když v podcastu Sorry jako při hovoru o kolonoskopii řekl hlavní sestře na Masarykově onkologickém ústavu Petře Absolonové (ANO), která proti Grolichovi kandiduje do Senátu, aby mu „taky natrhla zadek“.

Co za těmito útoky na předsedu strany, která se pohybuje v průzkumech kolem dvou procent, stojí? 

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Co se dočtete dál

  • Jak to, že se na předsedu lidovců soustředí pozornost vládních ministrů i premiéra.
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