Podle nejnovějších statistik OECD má Česko stále velmi podprůměrný počet vysokoškoláků, a to i mezi mladými lidmi. Navzdory přesvědčení mnohých, že univerzitní diplom má dnes „každý druhý“. Rektoři vysokých škol navíc varují, že po nástupu silných ročníků budou muset ještě více omezit počet přijímaných studentů, protože jim vláda nechce navýšit rozpočet.
Mýtů o vysokoškolácích v Česku však koluje více – víte například, v jakých oborech absolvuje nejvíce studentů, z jakého důvodu vychází Česko ve statistikách tak špatně a jaká opatření, které plánuje ministerstvo školství, to mají změnit?
Co se dočtete dál
- Co zkresluje statistiky.
- Jak situaci pomůže nový vysokoškolský zákon.
- Jaké mýty kolují o absolventech humanitních oborů.
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