Silnici vinoucí se hlubokým lesem po příkrém svahu u Moravské Třebové musel v devadesátých letech projet každý, kdo mířil z Prahy na sever Moravy. Po otevření tunelu Hřebeč a zkrácení trasy pak cesta slouží jako jediná objížďka při jeho opravách. Poslední roky ji ale začaly ohrožovat padající větve i celé kmeny z okolní přírodní rezervace Hřebečovský les. Státní Lesy ČR, kterým stárnoucí porost patří, se už před dvěma lety rozhodly velkou část rezervace s cennými zachovalými bučinami vykácet.

Narazily přitom na odpor části místních, ale i České inspekce životního prostředí a resortního ministerstva. Lidem i zmíněným institucím vadila plošnost kácení a poukazují i na fakt, že svah je ohrožený sesuvy a bez stromů bude ještě nebezpečnější. Státní lesy ale nyní žádají krajský úřad o rozsáhlé kácení znovu.

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Co se dočtete dál

  • Státní Lesy ČR se rozhodly vykácet velkou část rezervace Hřebečovský les u Moravské Třebové s cennými zachovalými bučinami. Argumentují nutností zachovat bezpečnost na důležité silnici, která jí prochází.
  • Co na to úřady?
  • A jak se hájí státní lesníci?

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