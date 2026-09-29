Italská premiérka Giorgia Meloniová chce s českým protějškem Andrejem Babišem (ANO) spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Systém podle ní nesmí vést ke zdražování energií. Zároveň Meloniová při úterní návštěvě Prahy vyzdvihla společnou pozici Říma a Prahy při jednání o unijním rozpočtu, zejména v názoru na zachování peněz na zemědělskou politiku a podporu slabších regionů. Řekla to na tiskové konferenci.
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Itálie a Česko podle Meloniové vypracovaly seznam témat pro říjnový summit EU, kde přichází s návrhy reformy systému ETS 1, který se vztahuje na povolenky v průmyslu. Země navrhují reformovat obchodování s povolenkami tak, aby bylo transparentnější. Systém povolenek nesmí vést k ohrožení konkurenceschopnosti Evropy na globálních trzích.
Babiš uvedl, že zvyšování konkurenceschopnosti Evropy je zásadní společné téma pro Česko i Itálii. Meloniovou označil za významného evropského lídra, spolupráci s ní pochválil.
Italská premiérka vidí prostor pro spolupráci s Českem i při vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na roky 2028 až 2034. Obě země podle ní vnímají potřebu zachovat dostatečné finance na společnou zemědělskou politiku i na kohezní politiku, která slouží k vyrovnávání rozdílů mezi slabšími a silnějšími regiony EU. „Konkurenceschopnosti nemůžeme dosáhnout, pokud jednotlivé oblasti nebudou mít stejné podmínky,“ zdůraznila Meloniová. Evropský rozpočet by podle ní měl myslet také na financování obranného průmyslu.
Meloniová také vyzdvihla dosavadní spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní už přinesla výsledky i na evropské úrovni. Zásadní je podle ní přijetí principu, že unie nemůže vyřešit problém s nelegální migrací jen tím, že každá země bude přenášet odpovědnost na své sousedy. Italská premiérka také apelovala na silnější roli EU při řešení krizí v jejím okolí, jako je válka na Ukrajině nebo konflikt na Blízkém východě.
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