Ministerstvo školství dokončuje věcný návrh zákona o vysokých školách. Šéf resortu Robert Plaga (ANO) říká, že je návrh projednaný a i přes „dílčí diskuse“ má podporu akademické obce. Jenže univerzity mají jiný názor. To, co ministerstvo vnímá jako přechod k modernímu řízení vysokých škol, vidí někteří zástupci vysokých škol jako zásah do akademických svobod a omezování jejich pravomocí. Největší diskuse jsou ohledně nového orgánu, takzvané univerzitní rady, která by se měla podílet na jejím řízení i na volbě rektora.
Co se dočtete dál
- Jaké změny ve fungování univerzitní rady navrhují jednotliví zástupci vysokých škol.
- Co všechno novela obsahuje.
- Které další body se diskutují, v čem jsou rizikové a v čem by mohly pomoct.