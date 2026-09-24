Případů takzvané moderní lichvy, ve kterých se objevuje jméno pražského podnikatele Michala Moučky, přibývá. Z jednání, při kterém zadlužení lidé s vidinou splacení svých závazků přišli nevýhodně o nemovitosti, ho teď nově obvinila policie na Havlíčkobrodsku. Poškození byli matka se synem, kteří společně vlastnili dům a podnikatelovo družstvo jim přislíbilo, že z jeho prodeje budou moct uhradit své dluhy.

HN už dříve popsaly dvě podobné Moučkovy kauzy. V první z nich se žena nakonec u soudů spravedlnosti dočkala. Ve druhé čelí předseda několika bytových družstev obžalobě z trestného činu lichvy u chrudimského okresního soudu.  

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Co se dočtete dál

  • Takzvaná moderní lichva, kdy poskytovatelé úvěrů připravují dlužníky o jejich nemovitosti, je prohlubujícím se problémem celé země. Policie ale v podobných případech začíná zasahovat. Nyní obvinila pražského podnikatele a předsedu několika bytových družstev Michala Moučku.
  • Co je mu kladeno za vinu?
  • A jak dopadly předchozí Moučkovy případy?

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