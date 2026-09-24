Když nebudeme hráči, budeme hračkami, velmoci si s námi udělají, co budou chtít, říká europoslanec Jan Farský (STAN). Zásadní je podle něj co největší integrace evropské obrany. „Kvůli chaosu, kdy si každý stát staví svůj vlastní obranný hrádek, přicházíme každý rok o miliardy eur,“ říká. Zbrojní investice budou podle něj generovat objevy použitelné v civilním životě, podobně jako se to stalo v USA. V rozhovoru také hájí bezpečnostní aspekty Green Dealu, kritizuje přístup současné české vlády k evropským projektům a nabízí peníze českým zbrojním start-upům z programu, který osobně vyjednal.
Jak to udělat, aby Evropa byla skutečná prosperující velmoc? Co je nejdůležitější?
Prosperita Evropy se nedá oddělit od její bezpečnosti. Jsou to spojené nádoby. Obecně platí, že ekonomická velmoc, která není schopna obrany, bude dříve nebo později kořistí někoho, kdo má skutečnou vojenskou sílu. Takže Evropa musí v první řadě postavit obranu. Dosud jsme žili v iluzi, že se vlastně všechno dá postavit jen na byznysu. Čína nám bude levně dodávat zboží, Rusové nám budou dodávat levný plyn, Američané nám poskytnou ochranu a my si budeme užívat tenhle zázrak bezpečí a blahobytu. To je pryč. Musíme proto hlavně postavit evropskou obranu. A uvědomit si, že to není výdaj, ale investice.
Kterého politika mají dnes zbrojaři nejraději a kdo hledá nového ředitele?
Takže k prosperitě se máme prozbrojit?
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