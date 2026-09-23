S tříletou podmínkou s odkladem na pět let a třísettisícovým peněžitým trestem odešel ve středu od Obvodního soudu pro Prahu 6 vysoký důstojník Vojenského zpravodajství Karel Oršel. Je to trest za to, že nejméně šest let svého zaměstnavatele systematicky okrádal. V tajné službě měl na starosti zadávání zakázek, přihrával je ale své manželce Miluši Oršelové. Ta si od soudu proto také odnesla trest: dvouletou podmínku a k tomu musí zaplatit sto tisíc korun.
Za zneužití pravomoci veřejné osoby, podvod a manipulaci s veřejnými zakázkami Oršelovi podle trestního zákoníku hrozil trest v rozpětí tří až osmi let vězení. Uložená tříletá podmínka byl nejnižší možný trest.
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- Jaký trik používal podplukovník Oršel, aby vytáhl z rozvědky peníze.
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- Jak se na to přišlo