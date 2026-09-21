Česko bude samozřejmě respektovat článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, řekl po pondělním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Česku podle Babiše nyní nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
Kdy, kde a jak Rusko zaútočí? Kreml s Evropou rozehrál hru, ve které určuje pravidla hlavně Putin
Šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v rozhovoru s listem The Guardian uvedl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců. Babiš uvedl, že od Koudelky v rámci služebního postupu takovou informaci nemá. „A taky nemáme informaci, že by Česká republika měla být napadena drony či raketami,“ uvedl.
Polsko je podle Babiše v jiné situaci, protože válka na Ukrajině se odehrává v jeho bezprostřední blízkosti. „Pokud by se něco stalo, tak samozřejmě v rámci článku pět Polsku pomůžeme,“ dodal.
Článek pět je zásadním ustanovením alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny. V takovém případě mají ostatní členské země v součinnosti podniknout takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly. „My jako Česká republika samozřejmě článek pět budeme respektovat, pana premiéra Fica komentovat nebudu,“ řekl.
Fico minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“. Tvrdil také, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. To v roce 2022 napadlo Ukrajinu, které nynější slovenská vláda zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob.
Babiš řekl, že o hrozbách dlouze jednal s prezidentem Petrem Pavlem, tématem se bude zabývat 20. října Bezpečnostní rada státu. Po jejím jednání chce představit projekt související s tajnými službami. „Budeme přijímat další opatření, která zajistí bezpečnost našich spoluobčanů,“ řekl. Kabinet podle něj vnímá, co se děje v Evropě a ve světě. Evropa by měla konečně začít vyjednávat o míru na Ukrajině a nenechávat vše na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, míní.
Babiš v prezidentské kampani v lednu 2023 řekl, že v teoretickém případě napadení Polska či pobaltských států by nevyslal české vojáky na pomoc napadené zemi. Později v kampani své vyjádření z debaty České televize korigoval a uvedl, že článek pět by „pochopitelně dodržel“.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit