Vláda se shodla na valorizaci penzí od příštího ledna. Průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně. K tomu vláda rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000 korun, uvedl po jednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Rozhodnutí podle něj směřuje k cíli zachovat kupní sílu důchodců i nezatěžovat budoucí náklady systému. O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok.
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Základní výměra všech důchodů se podle schváleného nařízení vlády zvýší o 270 korun na 5170 korun. Procentní výměry důchodů se zároveň zvýší o 0,2 procenta. U průměrného starobního důchodu to představuje dalších 34 korun, po valorizaci tak jeho celková výše dosáhne 22 196 korun měsíčně, informovalo v pondělí ministerstvo práce a sociálních věcí. Jednorázový příspěvek plánuje vláda podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) prosadit prostřednictvím novely zákona o důchodovém pojištění, kterou právě projednává sněmovna.
Juchelka uvedl, že při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto podle očekávání poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě příští rok zřejmě klesne z 41,9 na 40,2 procenta. Za legitimní proto považuje jednorázový příspěvek. „Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ konstatoval.
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Celkový dopad valorizace vyčíslil Juchelka na 10,3 miliardy korun. Zvýšení základní výměry bude mít v roce 2027 dopad na státní rozpočet přibližně 9,2 miliardy, dalších 1,1 miliardy představuje zvýšení procentních výměr nad rámec zákonného minima.
Zvýší se také minimální výše důchodů. Činit bude 5170 korun u starobních důchodů a invalidních důchodů třetího stupně, 2585 korun u invalidních důchodů druhého stupně a vdovských a vdoveckých důchodů, 1724 Kč u invalidních důchodů prvního stupně a 2068 Kč u sirotčích důchodů. Příplatky určené účastníkům odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu se zvýší stejně jako procentní výměry důchodů o 0,2 procenta.
Starobní penze pobíralo na konci června 2,33 milionu seniorů a seniorek. Průměrná částka činila 21 803 korun. Invalidních důchodců bylo 420 900 a pozůstalostních 67 800. Další desetitisíce důchodů poskytovaly systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.
Věkové přidání, které nyní posuzuje sněmovna, by mělo příští rok stát podle ministerstva práce asi 2,6 miliardy korun. Národní rozpočtová rada poukazovala na to, že plánovaná částka na penze je tedy o několik miliard vyšší. Žádala zdůvodnění. Schillerová uvedla, že dnes vládou schválený rozpočet počítá se všemi plánovanými navýšeními.
Podle důchodové ročenky mělo loni 30 procent starobních důchodců penzi přes 23 tisíc korun měsíčně. Víc než 20 tisíc korun pobíralo 60 procent starobních penzistů. Celkem 90 procent mělo měsíčně víc než 15 854 korun.
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